Victor Ponta: Nu trebuiau organizate alegeri în 27 septembrie. Guvernul n-a zis că interzice pelerinajele înainte de locale, ca să nu piardă voturile credincioșilor (VIDEO)

Victor Ponta a vorbit despre evoluția epidemiei de COVID-19, joi seară, în direct pe B1 TV, și susține că „era normal să avem o creștere exponențială” a numărului de cazuri noi, ca urmare a faptului că venim după o lună în care au fost reluate mai multe activități. Liderul Pro România s-a arătat în favoarea redeschiderii școlilor, dar a subliniat că, dacă încă ar fi fost premier, n-ar fi organizat alegerile locale în 27 septembrie.

