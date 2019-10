Victor Ponta: ”NU voi vota Guvernul Orban PNL - puteți să îmi faceti un nou dosar penal ca în 2015”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a susținut, joi, într-o postare pe Facebook, că noul guvern va trece cu susținetrea trădătorilor din PSD și a precizat, din nou, că el nu va vota cabinetul Orban.

Ponta a mai susținut că a votat moțiunea de cenzură pentru că era nevoie de îndepărtarea Guvernului Dăncilă, dar crede că propunerea de premier făcută de președintele Klaus Iohannis nu răspunde așteptărilor românilor.

Am plecat în Noiembrie 2015 de la Palatul Victoria sperând sincer ca în locul meu să vină un Premier și un Guvern mai bun - când am văzut Guvernul “Cioloș” am fost dezamăgit și nu l-am votat (chiar dacă Dragnea a cerut parlamentarilor PSD să voteze) / și cred că am avut dreptate!

Ne întoarcem azi la situația din 2015: am votat moțiunea contra Guvernului “Dăncilă” pentru că era nevoie absolută de o schimbare (din cu totul alte motive decât în 2015 - dar era nevoie) / ca și în 2015 propunerea făcută de Klaus Iohannis nu răspunde așteptărilor oamenilor - ci doar dorinței și așteptărilor sale! Nu cred că

Ludovic Orban este capabil să fie un bun Prim Ministru și nu îl voi vota (indiferent de presiunile, amenințările și jignirile primite) / nu cred că un Guvern PNL având o colaborare dubioasă și instabilă cu domnii Barna, Băsescu, Hunor, Tăriceanu, Borza șamd - va scoate țara din criză!

NU voi vota Guvernul Orban PNL - puteți să îmi faceti un nou dosar penal ca în 2015, puteți să dați drumul la robinetul de minciuni și amenințări online, puteți să cereți celor care apar la televizor și sunt plătiți cu sute de mii de euro din subvenția primită de Partide de la Buget - rezist!

Urez succes noul Guvern Orban (Barna, Băsescu, Hunor, Tăriceanu, Borza) susținut pe sub masă de Viorica Dancilă / eu nu cred însă că va fi eficient și nu voi gira aceasta construcție!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.