Victor Ponta: Nu votăm pentru un Guvern PNL-USR, pentru că nu sunt pregătiți să meargă la Palatul Victoria. Dăncilă, un populism aproape disperat / Ce va face Pro România la moțiune (VIDEO)

Victor Ponta, președintele Pro România, a declarat luni seară, în direct pe B1TV, că nu va vota un guvern format din PNL și USR, nu neapărat pentru „că e ceva rău”, ci pentru că nu crede că „sunt pregătiți”.



„Nu cred acum că e ceva rău, neapărat, că se prăbușește România. Doar că eu nu cred că sunt pregătiți și nu o să votez un guvern PNL-USR”, a afirmat Victor Ponta, în emisiunea moderată de Tudor Mușat, precizând că nu și l-ar dori pe Ludovic Orban premier.



Cu toate acestea, liderul Pro România a recunoscut că prima variantă pe care președintele Iohannis ar trebui să o aibă în vedere, în eventualitatea în care Guvernul Dăncilă e demis joi, ar fi aceea a unei majorități PNL-USR. Dacă nu funcționează, Victor Ponta va încerca să formeze o alianță formată din partidele de așa-zisă stânga politică.



„PNL, USR au dreptul să încerce și ei să formeze un guvern. Probabil, domnul Iohannis va merge prima oară pe mâna unui guvern PNL-USR, unul de dreapta, însă deocamdată ei se hârjonesc între ei, așa ca un câine cu o pisică, și nu au un program de guvernare comun, și au în Parlament 140 de parlamentari. Până la 233 mai sunt destul de mulți.



Dacă nu, eu voi încerca să refac un tip de alianță pe stânga, destul de asemănătoare cu ceea ce a fost în 2016 votat de majoritatea oamenilor. Ce nu s-a aplicat, pentru că după aceea domnul Dragnea și cu doamna Dăncilă, în loc să facă ce au spus în 2016, au făcut cu totul și cu totul altceva. Nu înseamnă că o să reușesc, dar asta îmi propun”, a explicat Victor Ponta.



În orice caz, fostul premier a subliniat că „e important ca joi moțiunea să treacă, pentru că suntem într-un fel de colaps financiar”.



„În primul rând, cred că e important ca joi moţiunea să treacă, pentru că suntem într-un fel de colaps financiar și văd că doamna Dăncilă și cu cei din jurul ei nu doar că nu înțeleg, dar accentuează acest colaps. Aruncă cu bani, vineri dau nu știu câte miliarde la primari, anunță tot felul de măsuri pe care știm cu toții că nu se pot realiza. Un populism aproape disperat”, a mai declarat Victor Ponta.

Nu în ultimul rând, liderul Pro România a menționat că parlamentarii din formațiunea sa vor „vota la vedere” la moțiunea de cenzură de joi, pentru evitarea unor eventuale speculații.



„Toți parlamentarii Pro România vom vota la vedere. Nu pentru că noi între noi nu avem încredere, eu am încredere în colegii mei, că au venit de la Putere în Opoziție, ci pentru că nu vreau să existe vreo interpretare din partea celorlalți din Opoziție”, a explicat Victor Ponta.

