Victor Ponta a anunțat, luni, oficial, că Pro România îl va susține pe candidatul independent la prezidențiale Mircea Diaconu.

"Mircea Diaconu nu va fi membru Pro România, nu-l chemăm la ședințe, îl susținem din punct de vedere al infrastructurii politice. Poate fi o solutie mai buna pentru ceea ce România așteaptă în toamnă", a spus Ponta.

"Sunt convins că are şanse mari să intre în turul doi. Diaconu e un candidat al poporului. Daca ma uit la vecinii noştri din Ucraina, e un model pe care oamenii şi-l doresc", a adăugat Ponta.

Totodată, liderul Pro România a spus că nu se implică în bucătăria internă a celor de la ALDE, dar, dacă ei vor hotărî să-l susțină pe Diaconu, vor "munci împreună" pentru un candidat comun.

Referitor la cei care spun că Diaconu este, de fapt, candidatul PSD sau al lui Dan Voiculescu, Ponta a spus că i-a de ajuns să stea de vorbă o oră cu domnul Diaconu și s-a lămurit.

"Este candidatul lui. Este foarte independent", a spus Ponta.

Actorul şi fostul europarlamentar Mircea Diaconu şi-a anunţat duminică intenţia de a candida ca independent în alegerile prezidenţiale din luna noiembrie. Fostul senator liberal şi ministru al Culturii a făcut acest anunţ de pe treptele Ateneului Român. (Detalii AICI)

