Pro România nu are o problemă cu alegerile anticipate, dar PSD controlează calendarul în Birourile Permanente ale Parlamentului, astfel că este singura formațiune ce poate declanșa scrutinul înainte de termen, a afirmat Victor Ponta, miercuri seară, în direct pe B1 TV.

„Vreau să remarcați că retrăim momentul 2009, doar că s-au schimbat puțin actorii, în sensul că în 2009 a picat la vot, în Parlament, Guvernul Boc. Noi, majoritatea care picasem Guvernul Boc, am propus un premier, pe Klaus Iohannis, și Băsescu l-a refuzat. Am stat patru luni cu guvern interimar”, a declarat liderul Pro România, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Victor Ponta consideră că „astăzi avem o situație de criză. Nu era normal doar să votăm să dăm jos un guvern și să nu venim cu o propunere. Condiția noastră a fost să nu fie (n.r. - propunere de premier) de la PSD, iar condiția lor a fost să nu fie de la Pro România, că altfel puteam să o propunem pe Corina Crețu. Cred că am făcut o propunere mai mult decât decentă. E chiar capabil să conducă, a fost și ministru, și avem și majoritate, așa cum s-a dovedit. Dacă vin și cei de la ALDE, majoritatea ar fi chiar consistentă. Dacă va accepta sau nu Iohannis, acest lucru nu știu”.

Întrebat dacă declanșarea alegerilor anticipate pare un scenariu realizabil, Victor Ponta a răspuns: „E posibil. Problema e că acum se intră în jocul procedurilor și, în Parlament, în Birourile Permanente, unde se stabilesc calendarul ș.a.m.d, PSD fără noi, fără Pro România, are majoritate. Deci ei pot să controleze calendarul. Nu poate să-l controleze nimeni altcineva.

Nu mă deranjează deloc alegerile anticipate la Pro România, dar repet, calendarul în acest moment, în Parlament, este controlat în totalitate, în Birourile Permanente, de PSD. Au 14 din 26 în Birourile Permanente. Deci dacă PSD își dorește alegeri anticipate, le va face, dacă nu își doresc, nu, nu se vor putea face”.

