Victor Ponta: Pro România poate fi a treia cale în București. Ioan Sîrbu e un candidat serios pentru Primăria Capitalei și știe administrație (VIDEO)

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că Alianța Pro București 2020, pe care o formează alături de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, îl propune candidat la Primăria Capitalei pe generalul Ioan Sîrbu, fost șef al Spitalului Militar Central, deoarece acesta este medic, e un om serios și știe administrație. Ponta a mai spus că Pro România a vrut astfel să vină cu o alternativă în fața electoratului și că nu a negociat cu PSD sau PNL, pentru că nu voia ca alianța să devină o remorcă. „Dacă stăm pe picioarele noastre, e mai greu, dar s-ar putea să avem rezultatele pe care ni le dorim”, a precizat Ponta, pentru B1 TV.

Întrebat de ce bucureștenii ar trebui să-l voteze pe generalul Ioan Sîrbu la Primăria Capitalei, Victor Ponta a răspuns: „Pentru că e medic, că a condus mulți ani un spital important și pentru că e un candidat serios. Sigur, eu cred că dacă va convinge pe cineva să voteze, îl va convinge domnia sa, degeaba îl laud eu. Ce ne-am dorit noi a fost ca Pro România să vină cu un tip de alternativă”.

Ponta a spus că a avut discuții inclusiv cu Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, dar „mi-aș fi dorit să fie un candidat în Sectorul 2, dar nu de la PSD sau PNL”.

„Eu stau în Sectorul 2 și cred că (Dan Cristian Popescu) a făcut lucruri bune, dar a picat în aceste bătălii politice și negocieri politice. Noi am vrut să spunem că e și a treia cale. Sigur că PSD și PNL cu USR/PLUS au prima șansă și în sectoare și la Primăria Capitalei, dar trebuie să existe o alternativă. Noi n-am negociat cu PSD absolut nimic, cu PNL și USR nici atât. Nu înseamnă că ne e ușor, ne e foarte greu”, a mai precizat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.