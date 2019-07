Ponta: Când sunt întrebat despre PSD, răspund cu fraza faimoasă 'Am venit să vă spun că pe mine să nu vă bazați!' / Ce condiție îi pune lui Tăriceanu, în schimbul susținerii la prezidențiale (VIDEO)

Victor Ponta îi spulberă planurile Vioricăi Dăncilă. Liderul Pro România spune că nu o va susţine pe Dăncilă pentru o candidatură la alegerile prezidenţiale. Ar face, însă, o alianţă cu ALDE, dacă partidul lui Tăriceanu iese de la guvernare.

Liderul Pro România, Victor Ponta, crede că din PSD va candida Viorica Dăncilă și a dat de înțeles că nu o va susține, informează B1 TV.

