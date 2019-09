Victor Ponta și Pro România n-au semnat moțiunea de cenzură: „Nu am văzut textul deocamdată. Primul lucru, vrem să vedem dacă toată lumea joacă corect” (VIDEO)

Victor Ponta a declarat, miercuri, că parlamentarii Pro România nu au semnat moțiunea de cenzură, pentru că încă nu au primit un text în acest sens.



„Nu o să vă spun niciodată că o să fac ceva ce nu văd. Ce să semneze, că nu am nicio hârtie în față. Înseamnă că e pe drum. La noi nu a ajuns. Nu am văzut textul deocamdată. Primul lucru vrem să vedem dacă toată lumea joacă corect”, a afirmat Victor Ponta, la Palatul Parlamentului.



În acest context, liderul Pro România a îndemnat-o pe Viorica Dăncilă să vină cât mai repede în Parlament, eventual „chiar săptămâna viitoare”, și să ceară votul legiuitorilor asupra remanierii guvernamentale. Dacă demonstrează că are o majoritate funcțională și obține 233 de voturi, spune Ponta, Dăncilă poate să guverneze mai departe. În caz contrar, trebuie format un nou Guvern.

