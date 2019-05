Președintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum!" de pe B1 TV, că formațiunea politică pe care o conduce va sprijini moțiunea de cenzură împotriva guvernului, pe care opoziția a anunțat că o va depune în cazul în care cabinetul Dăncilă nu demisionează.

Ponta a mai precizat că Pro România nu va intra însă la guvernare.

“Voturile românilor trebuie să ducă la schimbarea rapidă a guvernării în România. Vom susține o moțiune de cenzură împotriva guvernului.

Nu vom condiționa votul Pro România de intrarea la guvernare cu miniștri sau secretari de stat.

Nu cred că are ce căuta Pro România la guvernare până la alegerile parlamentare”, a spus Ponta.

