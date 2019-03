Ponta a anunțat că ProRomânia va vota moțiunea împotriva lui Tudorel Toader (VIDEO)

Victor Ponta a anunțat, într-o intervenție pentru B1 TV, că Pro România va vota moțiunea simplă depusă de Opoziției împotriva Ministrului Justiție, Tudorel Toader.

”Noi de obicei nu ne-am băgat în poveștile astea. Nu facem parte nici dintre cei care ”hai să facem ce putem să-l scăpăm pe Dragnea și Vâlcov de pușcărie și atunci aruncăm toată țara în aer”, nu suntem nici cu ăia care vor pe toată lumea la închisoare, mai puțin când e vorba de ei. De data aceasta, fiind vorba de o moțiune la o zi după ce a fost adoptată în Guvern o Ordonanță împotriva avizului negativ al CSM, atunci da, vom vota, pentru că ni se pare absolut inadmisibil ca Guvernul, Ministrul Justiției, să promoveze o Ordonanță care are avizul negativ unanim al CSM.

Totuși, am zis toți că bătăliile politice sunt bătălii politice, dar pe zona de justiție hai să lăsăm CSM. CSM a dat aviz negativ în unanimitate, Tudorel Toader și Guvernul au adoptat o Ordonanță - o bulibășeală generală, fie vorba între noi -, motiv pentru care, ca să arătăm că e ceva ce nu trebuie să se întâmple, vom vota moțiunea simplă”, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

