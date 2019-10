Victor Ponta și PSD, poveste fără sfârșit. Vrea sau nu fostul lider social-democrat să distrugă partidul, cum îl acuză Viorica Dăncilă: „O să fiu foarte politicos” (VIDEO)

Victor Ponta, liderul Pro România, a catalogat, marți seară, în direct pe B1TV, drept „prostii” acuzațiile pe care i le aduce premierul Viorica Dăncilă, potrivit cărora acesta ar vrea să distrugă PSD.



„O să fiu foarte politicos și o să vă spun că doamna Dăncilă vorbește numai prostii, pentru că nu înțelege ce se întâmplă. Nu, eu vreau să scap PSD de gașca de la Teleorman, din care face parte și doamna Dăncilă, și sper ca PSD, după o perioadă în care trebuie să vadă ce a greșit, de ce a ajuns de la 46%, acum doi ani, la 22%, să reconstruim o alternativă pe zona de centru-stânga.



(...) Dacă mâine se vor agăța de putere... Totuși, eu sunt cel care am demisionat în noiembrie 2015, și așa le-am spus, iar oamenii m-au crezut, «stați un an în Opoziție și după câștigați alegerile, stați patru ani la guvernare».



Acum, doamna Dăncilă le spune mai stăm o lună la guvernare, oricum în decembrie o să pice acest guvern - știe toată lumea, și după stați o sută de ani în Opoziție. Depinde aici de fiecare cum gândește”, a declarat Victor Ponta, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



În acest context, Victor Ponta a subliniat că „o țară normală” are nevoie atât de partide de dreapta, cât și de formațiuni de stânga, în condițiile în care ambele provin de la nevoi umane legitime.



„Eu cred că o țară normală are și partide de dreapta și partide de stânga. Eu am făcut politică doar în PSD, până m-au dat afară cei din Teleorman și cu echipa lor. Cred că social-democrația are o șansă în România, după ce însă își asumă niște greșeli și își asumă niște lucruri total inacceptabile făcute împotriva interesului României”, a mai afirmat Victor Ponta.



Întrebat dacă PSD nu este cumva „suma membrilor lui”, motiv pentrucare simpla răsturnare a Guvernului Dăncilă n-ar rezolva mare lucru, Victor Ponta a răspuns: „Nu e adevărat. Acest partid a asigurat două guvernări bune, în vremea lui Adrian Năstase și a mea, și a asigurat cea mai proastă guvernare, mult mai proastă decât a lui Emil Boc, în vremea lui Dragnea și Dăncilă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.