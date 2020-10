Victor Ponta: PSD-ul susține în totalitate Guvernul Orban. Nu intră la guvernare, dar va vota guvernul

Victor Ponta președintele partidului PRO România, a declarat, joi seară, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1 TV, că partidul PSD susține Guvernul Orban și chiar îl va vota.

"Orice măsură, începând de la investirea guvernului și pana azi, inclusiv, PSD-ul i-a votat și ii votează în continuare. Când a fost nevoie la moțiune de cenzura sa nu vina, n-au venit PSD-iștii, când a fost nevoie sa vina sa-l pun pe Florin Iordache, au venit. Acum cică nu pot sa vina, nu e asa, PSD-ul ii susține în totalitate și probabil că ii va susține și după alegeri. Cum a fost și in martie, nu intră la guvernare, dar va vota Guvernul.

Întrebat dacă are informații, fostul premier a afirmat că da. Ponta a declarat că vor face majoritate cu PMP cu UDMR, dar nu cu USR.

"Eu am văzut sondajul adevărat, nu l-am făcut eu ca sa fiu acuzat de chestia asta. Am vazut ca PNL-ul e pe primul loc, cu 30%, PSD-ul și USR-ul sunt cam la egalitate...Aș vota orice Guvern care va include cele două propuneri pe care le prezentăm duminica și care au legătură cu oamenii care câștigă foarte puțin si nu pot sa treacă peste criza și cu firmele care se închid în perioada asta...că dacă îi salvăm pe oameni, salvăm firmele, avem din ce reconstrui, dacă îi lăsăm să moară de foame, la propriu sa u la figurat, nu mai avem din ce s-o scoatem", a spus Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.