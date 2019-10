Ponta, pe 2 septembrie, pentru B1 TV: „Cine zice că vor fi anticipate minte de îngheaţă apele” / Ponta, pe 23 octombrie: „Vom susţine, cei de la Pro România, alegerile anticipate. Se pot realiza şi au şi sens” (VIDEO)

Victor Ponta a declarat, miercuri, că membrii Pro România nu vor vota Guvernul Orban, ci susțin organizarea alegerilor anticipate. Pe 2 septembrie, în emisiunea Dosar de Politician, moderată de jurnalistul B1 TV Silviu Mănăstire, Victor Ponta a insistat că orice persoană care vorbește și susține organizarea de alegeri parlamentare anticipate „minte de îngheață apele”.

Ponta, pe 2 septembrie: „După care dl Iohannis, cheamă pe toată lumea: dna Dăncilă, susţineţi? dl Ponta, susţineţi? dl Barna, susţineţi? (...) Se face consens. Cine vine şi zice că vor fi alegeri anticipate minte de îngheaţă apele. Cei care au făcut Constituţia au făcut astfel încât să fie aproape imposibil să fie alegeri anticipate”.

