Victor Ponta: 'Rovana Plumb e foarte atașată de cine e șef. Dacă ești șef, e și Rovana cu tine' (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a susținut, luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că Rovana Plumb, propusă pentru postul de comisar pe Transporturi, în viitorul Executiv european, este ”foarte atașată de cine e șef”.

La afirmația moderatorului Silviu Mănăstire, potrivit căreia Ponta a avut o relație apropiată cu Plumb, președintele Pro România a replicat: ”Ca toți șefii PSD. Doamna Plumb e foarte atașată de cine e șef. Nu am o părere bună despre faptul că, într-adevăr, dacă ești șef, e și Rovana cu tine. Oportunismul în politică nu e o boală nerăspândită”.

Propusă să facă parte din Comisia care va fi condusă de Ursula von der Leyen, Rovana Plumb se numără printre posibilii viitori comisari asupra cărora planează acuzații de corupție.

Cel mai mare scandal în care a fost implicată, dar în care a fost salvată de colegii din Parlament, este cel al dosarului penal privind unei părți din Insula Belina și din Brațul Pavel, situate în albia minoră a Dunării, din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, condus de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. În dosarul "Belina", procurorii DNA au cerut Camerei Deputaților ridicarea imunității Rovanei Plumb "sub aspectul complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit". Colegii acesteia au făcut însă scut și au respins solicitarea DNA și astfel Rovana Plumb a scăpat de dosar.

