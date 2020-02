Victor Ponta a anunțat, miercuri seară, după consultările cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, că el însuși este propunerea Grupului Pro Europa pentru postul de premier.

„Când am văzut că PSD n-a propus pe nimeni, PNL n-a propus pe nimeni. Am văzut că a propus (n.r - premier) PLUS, care n-are niciun parlamentar. Noi suntem de 25 de ori mai mari ca PLUS. Văzând și decizia CCR, că președintele trebuie să desemneze pe cineva să facă o majoritate, m-am uitat de jur-împrejur și mi-am dat seama că eu am făcut de patru ori o majoritate, și când era Băsescu (n.r. - președinte), și când era Iohannis. Eu nu mă dau înapoi. Sigur, nu o să mă duc acasă să mă aștept la o surpriză. Am mai avut o surpriză, când m-a sunat Băsescu și m-a numit premier, nu cred că o să o am din nou. (...) Partidele mari, PSD și PNL, știu să creeze crize, dar nu oferă soluții”, a declarat Victor Ponta, după consultările cu președintele Iohannis.

Partidele parlamentare din România au venit miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru o rundă de consultări cu președintele Klaus Iohannis, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Președintele Klaus Iohannis a mai precizat că, odată încheiate consultările, va face o declarație de presă, în care este foarte probabil să anunțe ce a decis.

Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni, miercuri, 26 februarie:

Ora 16:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 16:30 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 17:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 17:30 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 18:00 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 18:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 19:00 – Grupul parlamentar Pro Europa;

Ora 19:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale