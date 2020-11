Victor Ponta și Eugen Tomac, despre anunțul demisiei lui Marcel Ciolacu din Parlament: „O păcăleală” / „Asta este o ipocrizie fără margini” (VIDEO)

Victor Ponta, președintele Pro România, și Eugen Tomac, președintele PMP, au vorbit luni seară, în Talk B1, moderată de Tudor Mușat, despre anunțul lui Marcel Ciolacu, conform căruia va „demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială”.

