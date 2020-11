Victor Ponta spune că nu va susține un guvern PNL: Poate îi conving și pe cei de la PSD, în sfârșit, să treacă în opoziție. Ei sunt doar ciuca bătăii, îi bate Iohannis în fiecare zi și ei miaună (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, spune că nu este dispus să susțină un guvern PNL condus tot de Ludovic Orban, după alegerile din 6 decembrie. Invitat luni seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, fostul premier spune că pentru un guvern anti-criză, Pro România va ”sta de vorbă cu toată lumea”, dar nu va vota un cabinet liberal.

”La Cotroceni, Pro România va merge cu delegația cu propunerea Victor Ponta. Nu mă aștept acum ca domnul Iohannis să spună «vai, ce fericit sunt să-l pun pe Ponta!»”, a spus liderul Pro România.

În ceea ce privește faptul că la un rezultat de 7-10% cât ar putea obține Pro România, formațiunea nu ar putea avea pretenția de a da noul premier, Victor Ponta a precizat: ”Da. Dacă au o propunere mai bună, o să o susțin. Dacă e vorba de domnul Orban, nu, mulțumesc! Nu l-am votat, l-a votat PSD, care acum dă cu el de pământ”.

Întrebat dacă este hotărât ca Pro România să nu susțină un viitor guvern liberal, Ponta a răspuns: ”Nu, dar stați puțin, nu am nimic în mod special. PNL să fie votat, cel mai probabil o să fie pe locul 1. Eu, în primul rând, sper (ca președintele Iohannis – n.r.) să desemneze un liberal mai competent (pentru funcția de prim-ministru – n.r.), dacă tot desemnează un liberal - sunt oameni capabili și în PNL. În al doilea rând, când va fi acel candidat, pentru un guvern anti-criză vom sta de vorbă cu toată lumea. Până la urmă, cred că e datoria tuturor, după alegeri, să vedem cum scoatem țara din criză. Dar să votez, nu. De altfel, mi s-a cerut și anul trecut, în noiembrie, și anul ăsta”.

”Nu vreau să intru la guvernare, însă vreau să mă lupt pentru cele cinci măsuri pe care le-am propus”, a mai spus Ponta, precizând că dacă, de exemplu, PNL i-ar promite că în programul de guvernare va include cele cinci măsuri ale Pro România, își dorește niște garanții clare din partea liberalilor.L-au prins conducând cu 124 km/h în localitate, în România. Şoferul i-a spus o singură frază judecătorului, care, apoi, l-a iertat complet

Întrebat astfel dacă este decis ca Pro România să rămână în opoziție după alegerile din 6 decembrie, Victor Ponta a răspuns: ”Poate îi conving și pe cei de la PSD, în sfârșit, să treacă în opoziție, că ei erau doar ciuca bătăii, îi bate Iohannis în fiecare zi și ei miaună. Poate îi conving”.

Președintele Klaus Iohannis dădea asigurări, într-o conferință de presă din luna octombrie, că în continuare, liderul PNL, Ludovic Orban rămâne prima propunere de premier după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.