Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, după căderea guvernului, că este în continuare dispus la discuții și o alianță cu PSD, cu condiția ca partidul să nu mai fie condus de Viorica Dăncilă.

''Cred că ar trebui să ne așezăm la masă, acum că doamna Dăncilă e istorie și să susținem un canidat comun și la prezidențiale. Doamna Dăncilă și domnul Dragnea și-au bătut joc de ideile bune. Noi ne-am pregătit proiectele cele mai bune pentru România. M-am pregătit cu trei propuneri de premieri și că mergem să discutăm cu Iohannis. Cei de la PSD nu erau foarte dornici. Acum am plin telefonul de mesaje de la ei. Cu doamna Dăncilă nu pot să mă așez la masă să discut", a declarat Ponta.

