Victor Ponta: Unele măsuri s-au amânat pentru la anul. N-o să se dea nimic la anul. Eu mă uit pe cifre. N-o să fie bine, o să fie foarte rău (VIDEO)

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că situația economică a României va fi tot mai dificilă dacă Guvernul nu va face de pe acum pașii necesari pentru redresare, după criza generată de epidemia de coronavirus. Fostul premier a precizat că țara noastră a intrat în lupta cu COVID-19 având deja „un sistem slăbit” din punct de vedere al economiei, căci Guvernele Dragnea și Guvernul Orban, în loc să facă reforme structurale, s-au apucat să irosească banii. El a mai spus că toate măsurile amânate de Guvernul PNL pentru la anul nu vor putea fi aplicate nici atunci. Victor Ponta a mai reproșat faptul că nu există un proiect economic pe termen lung. Cât despre programul de relansare economică prezentat de președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL, Ponta a spus că a fost doar „o chestie de campanie”.

„Toată lumea zice că e pandemie și nu e doar în România. România oricum venea pe un sistem slăbit pentru că, în ultimii doi - trei ani, Guvernele Dragnea, oricum s-au numit ele, n-au mai mers pe reforme structurale și au cheltuit bani. A venit Guvernul Orban care s-a apucat de același lucru. Reamintesc declarațiile din ianuarie, februarie până prin martie, când Orban și miniștrii au spus că au pus bani în buget de pensii. Chestia cu alocațiile era făcută în fiecare an de PNL, legea e a PNL, doar că acum PSD le-a dat-o înapoi.

S-a mers deci pe aceeași direcție și acum tot ce s-a amânat s-a amânat pentru la anul. N-o să dea nimic la anul. Problema e că dacă nu salvezi acum economia, ce fac americanii, francezii, germanii, la anul o să ai și mai puțini bani. Noi suntem pe direcția Greciei din 2010, dar nu suntem în euro. E rău, că dacă rămânem fără bani, doar FMI ne mai poate ajuta.

Din ianuarie, Guvernul nu va avea de unde să scoată 63 de miliarde în plus ca să acopere găurile. Băncilă dau, dar la o dobândă tot mai mare. Și așa ne împrumutăm dublu față de Ungaria, de exemplu”, a declarat liderul Pro România, pentru B1 TV.

Victor Ponta a mai spus că trebuie să existe un proiect economic, dar nu-l vede. Despre planul de relansare economică „Reclădim România” prezentat, pe 1 iulie, de președintele Klaus Iohannis și Guvernul PNL, Victor Ponta a spus că a fost „o chestie de campanie în care președintele a spus ”ăsta e Guvernul meu și o să fie bine”. Eu mă uit pe cifre, n-o să fie bine o să fie foarte rău”.

