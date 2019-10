Viorica Dăncilă l-a acuzat de mai multe ori pe Victor Ponta, chiar de la tribuna Parlamentului, că este un trădător și un mincinos. Replica fostului premier a fost scurtă, dar tranșantă.

„Domnule Ponta, pot să afirm cu tărie: nu o să trădez niciodată PSD. O să am puterea să fiu mai bărbat ca dvs, să stau în picioare și când PSD trece prin criză și să nu-mi dau demisia pe Facebook. Nu ați înțeles un lucru: poate i-ați mințit pe unii colegi și ați reușit să-i convingeți să treacă de partea dvs, dar eu sunt convinsă că-i veți trăda pe ei, cum ați trădat PSD și cum ne-ați trădat pe toți. Măsura obrăzniciei și misoginismului dvs e cunoscută, nu mai miră pe nimeni”, a declarat Dăncilă, de la tribună.

