Victor Ponta: 'Viorica Dăncilă va avea maximum 1,2 milioane de voturi la prezidențiale' (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, estimează că Viorica Dăncilă va obține puțin peste 1 milion de voturi la alegerile prezidențiale din luna noiembrie.

Aflat, luni seară, în studioul emisiunii „Dosar de politician”, Victor Ponta a amintit că de la prezidențialele din 2014, la fiecare scrutin PSD a pierdut câte 1 milion de voturi.

”În 2014, în primul tur, candidatul PSD a avut 4 milioane de voturi. În 2016, PSD a avut 3 milioane de voturi, deci a pierdut 1 milion de voturi într-un an și jumătate. După care, în 2019 a avut 2 milioane de voturi, a mai pierdut 1 milion de oameni. Oamenii ăștia nu au plecat din țară, că nu cred că alegătorii PSD sunt primii care emigrează, nici nu au murit, deci sunt oameni care au fost dezamăgiți.

Probabil că doamna Dăncilă va avea în jur de 1 milion și ceva de voturi la prezidențiale. Vă dau scris acum că va avea 1,2 milioane de voturi”, a declarat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.