Victor Ponta: Voi vota moțiunea de cenzură dacă va ajunge vreodată la vot (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, că parlamentarii din formațiunea pe care o conduce vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului liberal. Dacă Executivul Orban va fi demis, Victor Ponta susține că o soluție potrivită ar fi cea a unui guvern de uniune națională.

Referindu-se la declarațiile făcute de președintele Klaus Iohannis, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, conform cărora moțiunea de cenzură este neavenită, iar un astfel de demers făcut în plinăc criza sanitară și economică generată de pandemia de coronavirus este o dovadă de iresponsabilitate din partea PSD, Victor Ponta a precizat: ”Domnul Iohannis a vorbit în această seară exact ca președintele Belarusului, ca domnul Lukașenko, adică n-avem voie să facem moțiune de cenzură. Cine a auzit de așa ceva, că nu ai voie să faci moțiune de cenzură că e o criză economică și sanitară? Eu consider că tocmai pentru că este o criză economică și sanitară pe care domnul Ludovic Orban o gestionează foarte rău... (...) În criză ai nevoie de niște oameni în primul rând competenți și, în al doilea rând, care să aibă ca obiectiv gestionarea României în această criză. Domnul Orban nu este nici competent și nici nu are acest obiectiv. Are ca obiectiv să ia PNL cât mai multe voturi și atunci voi vota moțiunea de cenzură dacă va ajunge vreodată la vot”.

Ponta a mai spus că va vota moțiunea de cenzură deși nu înțelege care este strategia PSD în acest context, de vreme ce social-democrații au avansat posibilitatea ca votul asupra moțiunii să aibă loc abia în luna septembrie.

”Evident că și eu mă întreb de ce o depui în vacanță și o voteză în septembrie, nu înțeleg. Probabil că are legătură cu Congresul PSD de sâmbătă, dar nu cred că domnul Ciolacu are vreo competiție. În afară de nemulțumirea lui Eugen Teodorovici, nu mișcă cineva în PSD. Nu înțeleg strategia, dar voi vota orice moțiune de cenzură când va ajunge la vot, din acest motiv pe care domnul Iohannis trebuie să-l înțeleagă: este dreptul meu, ca deputat, să pun la îndoială capacitatea domnului Orban de a gestiona criza”, a mai spus președintele Pro România.

Întrebat cine ar trebui să vină în locul Guvernului PNL dacă acesta va fi demis prin moțiunea de cenzură, Victor Ponta a răspuns: „Din punctul meu de vedere, soluția este orice persoană care să-și dedice următoarele luni ideii de a gestiona România. Domnul Orban își folosește în acest moment timpul și cunoștințele pentru a obține un rezultat bun pentru PNL. (...) Poate punem un nou guvern alături de PNL, de USR și de toți ceilalți care își doresc trei lucruri, ca și mine: în primul rând, să vedem ce facem cu criza sanitară, în al doilea rând, cum începem școala și cum o ducem mai departe după 15 septembrie, și cum salvăm firmele românești care, pe 25 octombrie, trebuie să plătească, din banii pe care nu-i au, dările pe anul 2020”.Doliu la ANTENA 1. A făcut INFARCT. Anunţul TRIST a fost făcut chiar la finalul emisiunii

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.