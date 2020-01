Victor Ponta: ”Nu votăm moțiunea de cenzură. Noi vrem primari în două tururi” (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că parlamentarii din formațiunea pe care o conduce nu vor vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD ca urmare a faptului că Guvernul a decis asumarea răspunderii pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi.

”Dacă mă întrebați de moțiunea legată de alegerea primarilor în două tururi, noi vrem primari în două tururi. (...) Nu votăm moțiunea de cenzură legată de legea de angajare privind alegerea în două tururi. O să facem și un amendament la această lege și sper că va fi admis, și anume să revenim și la președinții de consilii județene la alegerea dintre consilieri. Acum suntem într-o situație aberantă. (...) Sper să accepte amendamentul nostru și atunci nu votăm moțiunea.

Depunem, probabil mâine sau poimâine, amendamentul la legea de angajare privind revenirea la alegrea președinților de consilii județene de către consilieri pentru că nu vreau să înlocuim un baron PSD cu un baron PNL. Vreau să avem președinți de consilii județene aleși dintre consilieri, așa cum a fost până acum și primari în două tururi”, a spus Victor Ponta.

Fostul premier a precizat însă că cei de la Pro România ar fi dispuși să voteze o moțiune de cenzură pe teme sociale sau economice.

”În schimb, dacă PSD inițiază o moțiune de cenzură pe teme sociale și economice, de exemplu, faptul că nu se aplică legea cu alocațiile sau că nu se măresc salariile la profesori, noi, Pro România, fiind în opoziție, o vom vota, cu siguranță”, a mai spus Victor Ponta.

”Cred că până la urmă, domnul Orban o să cedeze, chiar dacă nu vrea și o să-și dea demisia ca să fie anticipate”, a mai spus liderul Pro România.

Întrebat dacă în aceste condiții, Pro România va vota un al doilea sau un al treilea guvern, Victor Ponta a răspuns: ”25 dintre noi, cei de la Pro România, nu am votat guvernul Orban în noiembrie, pentru că nu am considerat că nu e pregătit să guverneze România. Nu vom vota un alt guvern PNL la fel de nepregătit numai ca să scăpăm de anticipate. Nu ne e frică de anticipate. Vom fi cu siguranță în următorul Parlament”.

