Victor Ponta vrea alegeri locale în 2 tururi: „E o decizie pentru noi, politicienii” / „E greu să spui că de la asta, deodată, toți cei 3.200 de primari din România o să fie niște oameni fabuloși” (VIDEO)

Victor Ponta susține că își dorește alegeri anticipate, dar chiar și așa consideră că e o decizie „pentru politicieni” și că, în definitiv, nu i-ar ajuta pe locuitorii unităților administrativ-teritoriale din România.

„E o decizie pentru noi, politicienii. Să fim serioși, pe cei din Oradea nu cred că îi interesează că sunt în două tururi, ci că e bun primarul. Eu sunt pentru alegeri în două tururi”, a afirmat Victor Ponta.

Întrebat dacă revenirea la alegerea primarilor în două tururi nu ar crește cumva reprezentativitatea, fostul premier a răspuns: „Până la urmă, calitatea oamenilor e foarte importantă. Eu vreau alegeri în două tururi. Am votat, votez în continuare, dar să spun că de la asta, deodată, toți cei 3.200 de primari din România o să fie toți niște oameni fabuloși, extraordinari...”.

Victor Ponta a mai adăugat că, în orice caz, alegerile locale în două tururi ar fi benefice pentru Pro România, un partid micuț ce are mai puține șanse să câștige încă din primul act al scrutinului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.