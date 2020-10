Victor Ponta: Vreau să facem noi opoziția pe care PSD nu o face / Ne batem cu USR pentru locul 3 (VIDEO)

Victor Ponta este de părere că PSD și PNL nu pot fi învinse din punct de vedere al structurilor politice, dar consideră că Pro România, pe fondul fuziunii cu ALDE, poate să devină al treilea partid în județele în care până acum nu avea suficiente forțe. „Contează ca cei care au votat ALDE să voteze Pro România”, a subliniat fostul premier, joi seară, în direct pe B1 TV.

