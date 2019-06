Victor Rebengiuc: Sunt convins că primarii nu trăiesc numai din salariu. Sunt convins, pentru că le cresc foarte multe case și mașini în curte (VIDEO)

Guvernul a adoptat marți, prin Ordonanță de Urgență, Codul Administrativ, care prevede inclusiv pensii speciale pentru aleșii locali. Măsura nu este deloc una corectă, consideră Victor Rebengiuc.

Actorul a declarat, pentru B1 TV, că oricum primarii nu trăiesc din salarii.

”Evident că nu e corect. Adică de ce unul are și celălalt n-are?

Nu e corect, nu e nicio explicație pentru treaba asta. Muncești, noroc bun și la revedere. Ăsta e job-ul tău!

Eu sunt convins că primarii n-au trăit numai din salariu. Sunt convins, pentru că le cresc foarte multe case în curte, mașini, copiii lor au toți un nivel de trai superior, de luat în seamă”, a susținut Rebengiuc.

Apoi a glumit: ”Dăm și noi, ne ținem primarii, îi ajutăm din contribuțiile noastre...”.

