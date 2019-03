Rebengiuc, despre participarea sa la protestele anti-PSD: Am de dinainte de '89 gesturi de respingere a Partidului Comunist. Sunt 70 și ceva de ani de când tot trăiesc în comunism și m-am săturat!

Sunt 70 și ceva de ani de când tot trăiesc în comunism și m-am săturat, dar încă mai sper să scăpăm de el, a declarat actorul Victor Rebengiuc, întrebat despre susținerea pe care a manifestat-o față de românii care protestează, de mai bine de doi ani, împotriva PSD-ALDE și mai ales față de încercarea politicienilor de a acapara Justiția.

”Eu nu pot să merg la proteste. Nu am vârsta domnului Șora, dar am șalele mai șubrede și nu pot să stau în picioare multă vreme. Am, în schimb, de dinante de '89 gesturile de respingere a Partidului Comunist. M-am săturat de când trăiesc în comunism. Sunt 70 și ceva de ani de când tot trăiesc în comunism și sper să ieșim odată din comunism”, a declarat Victor Rebengiuc, pentru Europa FM.

Tudor Mușat, Europa FM: ”Mai suntem în comunism?”

Victor Rebengiuc: ”Dar unde suntem? În orice caz, suntem conduși de niște comuniști. E o bună parte din societate care se luptă în continuare cu comunismul, dar conducerea e comunistă”.

Întrebat dacă miroase a dictatură, actorul a răspuns: ”Păi da! Parese că, în general, toate modificările date prin OUG, în Guvern, sau prin legi, în Parlament, contestate de Comisia de la Veneția, de Comisia Europeană și de alții, tind să instituie o dictatură. Să nu mai mișcăm nici unii, să stăm cuminți în banca noastră, că știu ei să conducă țara”.

Cât despre insistența social-democraților de a susține că ei pot lua ce decizii vor, pentru că au un vot majoritar în spate, Rebengiuc a declarat: ”sunt rezultatul unui vot majoritar, dar majoritatea celor care au participat la vot. Ceilalți, cei care au fost comozi și nu au mers la vot, nu au putut să contribuie la o stabilire a echilibrului corectă. Așa că îi lăsăm să-și închipuie că sunt o majoritate, dar nu sunt! Sper de vreo 70 de ani să se schimbe comunismul. Nu mi-am pierdut încă speranța, mai pâlpăie...”.