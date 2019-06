Roxana Mihalache, viitoarea soție a lui Radu Mazăre, a venit, joi, la Penitenciarul Rahova, și a mărturisit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie, potrivit Libertatea.

Așadar, cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere pe Roxana. Ea a explicat că vor trece peste faptul că fostul edil este închis, precizând că, încă de când l-a cunoscut pe Radu Mazăre, s-a simțit ca într-o lună de miere.

„Nu m-am așteptat (să o ceară de soție, n.r). Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid. (…) Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. (…) Nu ne-am gândit la copil. Nici înainte, nici acum. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum (a cerut-o în căsătorie, n.r.). Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. (…) Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”, a spus Roxana.