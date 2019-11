Traian Băsescu consideră că situația va fi una „fluidă” la votul de învestitură al Guvernului Orban, care este programat pentru luni, și explică de ce aceasta poate avea „orice deznodământ”.



„Orban – Misiune imposibilă! Luni, PNL-ul are proba de foc a votului din Parlament. Întrebările hamletiene sunt: va fi sau nu va fi cvorum? Vor fi sau nu vor fi 233 voturi pentru guvern?

Cu tot optimismul afișat public de Ludovic Orban, este greu să existe suficienți trădători la PSD pentrtu a fi supliniţi Ponta și ai lui.



Simplul motiv că partidele care, pe 10 octombrie, au trimis acasă guvernul Dăncilă au, acum, interese divergente față de momentul moțiunii de cenzură, se constituie într-un obstacol major pentru instalarea guvernului Orban”, a scris Traian Băsescu, pe pagina sa de Facebook.



Fostul președinte a creionat o imagine de ansamblă a votului de luni, explicând cum va acționa fiecare partid parlamentar. Dacă despre PMP și USR spune că vor vota pentru învestitura Guvernului Orban, în cazul celorlalte formațiuni situația este una incertă.



„Dar, și dacă Orban ar reuși să adune voturile în cvorum, marea problemă este cum ar reuși să guverneze cu o susținere atât de mozaicată în Parlament. Să vedem:



1. PMP – va vota guvernul Orban pentru simplul motiv că atitudinea va fi consecventă cu ceea ce parlamentării PMP au făcut de la alegerile parlamentare din 2016 și până acum.



2. USR – va vota în favoarea guvernului Orban, cu mențiunea că ar putea să apară și mici defecțiuni. Problema USR este că ar putea să piardă câteva voturi în Parlament din cauza alianței cu Tăriceanu și a divergențelor interne.



3. UDMR – greu de anticipat atitudinea la acest stadiu. Tind să cred că își vor împărţi voturile dacă va fi cvorum, urmând să acorde susținere pentru următoarea nominalizare, când vor avea un protocol clar cu guvernanții.



4. ALDE – un partid de fripturiști, care au decis să se agațe de pantalonii doamnei Turcan și de fusta domnului Orban, pentru a mai fi transportați o dată în parlament. Votul ALDE este sigur pentru Orban.



5. Minorităţile vor furniza cam 14 voturi pentru guvernul Orban – achiziționate pentru simplul motiv că aici sunt suficiente câteva milioane pentru „acţiuni culturale”, de menținere a culturii, obiceiurilor și năravurilor minorităţilor din Parlamentul României.



6. Pro România – partidul care, dacă votează instalarea guvernului, va rămane în istoria PSD ca fiind definiția „potăii” care mușcă mâna care l-a hrănit. Cu siguranță, Ponta nu are complexe. La el, contează ce primește la schimb (prețul). Marea problemă este cu Tudose și ai lui, care, în interiorul Pro România, sunt altceva decât Ponta și ai lui.



7. Viitorii „foşti pesedişti” care, constatând că PSD nu mai are 44%, își fac socoteala că ar putea deveni peste noapte „os de Brătieni” la schimb cu garantarea unui loc eligibil la alegerile parlamentare din 2020 pe lista PNL. Aici, Orban poate găsi câțiva „adevăraţi liberali” care să voteze cu entuziasm noul guvern. Nu vor fi însă suficienți pentru a compensa golul produs de Pro România”, a adăugat Traian Băsescu.



Eurodeputatul spune că, în concluzie, situația este una „extrem de fluidă care poate avea orice deznodământ”.



„Dacă Guvernul trece, Ludovic Orban devine unul dintre oamenii politici cu greutate, iar Iohannis poate fi declarat Președinte al României încă de azi.



Dacă Guvernul nu primește un vot de învestitură azi, lucrurile se complică, Orban devine vinovatul de serviciu, iar marșul triumfal al lui Iohannis pentru un al doilea mandat la Cotroceni va trece de la „regimul de croazieră” la viteză de siguranţă pe un drum forestier.



Misiunile imposibile sunt inventate pentru a fi îndeplinite.



Succes, Orban!”, a conchis Traian Băsescu.