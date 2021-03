„Vinerea Verde” a început. Tanczos Barna, ministrul Mediului, la stația de metrou Piața Romană: „Este o invitație către toți angajații din instituțiile publice” (VIDEO)

Ministerul Mediului a lansat oficial „Vinerea Verde”, inițiativa mentiă să reducă poluarea cauzată de transportul cu mașinile personale în marile orașe. Aflat la stația de metrou Piața Romană pentru a se deplasa spre serviciu, ministrul Tanczos Barna a declarat că această campanie este „o invitație” către toți angajații din instituțiile publice, pe care i-a îndemnat să utilizeze cât mai des mijloacele de transport în comun, mersul pe jos, trotineta, bicicleta, mașinile electrice sau serviciile de car-sharing, și a subliniat că „doar din aceste schimbări de mentalitate putem să reducem impactul asupra mediului în marile orașe”.

