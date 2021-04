Vinerea Verde. Klaus Iohannis a venit pe bicicletă la Cotroceni: „Îi încurajez pe toți românii să încerce să folosească mijloace de transport alternative sau chiar să meargă pe jos. Un pic de ploaie încă nu a dăunat nimănui” (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a venit astăzi pe bicicletă la Palatul Cotroceni, alăturându-se astfel campaniei „Vinerea Verde”, iar la sosire i-a încurajat pe toți românii „să încerce să folosească mijloace de transport alternative sau chiar să meargă pe jos”. „Este sănătos și decongestionează traficul”, a subliniat șeful statului.

