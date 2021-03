„Vinerea Verde”. Ministrul Energiei a venit la serviciu cu mașina electrică. Virgil Popescu: A fost o plăcere să o conduc / Lucrăm la restructurarea marilor producători de energie pe bază de cărbune (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Energiei, s-a alăturat campaniei „Vinerea Verde” și a venit la serviciu cu o mașină electrică, mărturisind că a fost „o plăcere” să conducă un astfel de automobil. În acest context, demnitarul a vorbit și despre planurile guvernamentale pentru reducerea emisiilor și restructurarea marilor producători de energie pe bază de cărbune.

