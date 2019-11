Viorica Dăncilă nu se dezminte! O nouă GAFĂ, chiar în timp ce vorbea despre greșelile de exprimare din trecut: L-a confundat, din nou, pe premierul României cu cel al Ungariei

Viorica Dăncilă gafează din nou, chiar în timp ce încerca să explice greșelile de exprimare din trecut.

Liderul PSD l-a confundat din nou, în direct la TV, pe premierul Ludovic Orban cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.

Astfel, Dăncila a spus că “Viktor Orban” are un discurs foarte bun, dar că ia decizii împotriva oamenilor. După ce și-a dat seama de gafă comisă, liderul PSD s-a corectat.

"Ia urmăriți-l pe domnul Klaus Iohannis să vedeți câte greșeli face! Eu nu am văzut niciodată o gafă a domnului Iohannis, a domnului Barna, și au fost destule, să fie mediatizate! Să înțeleg că sunt singură țintă pentru că sunt femeie? Poate că am făcut multe gafe, dar nu am făcut niciodată o greșeală în ce privește deciziile pe care trebuie să le iau pentru oameni!

Sunt oameni care vorbesc foarte bine, cu acel discurs foarte aplicat și iau decizii împotriva oamenilor. Uitați-vă la Viktor Orban cât de frumos vorbește! Sau Klaus Iohannis... Ludovic Orban, că am spus Viktor. Dar cu aceeași atenție iau decizii împotriva oamenilor", a spus Dancila la Realitatea TV, conform ziare.com.