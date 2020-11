Violeta Alexandru a vorbit despre simptomele COVID-19 pe care le-a avut: Trebuie să fim atenți, că nu e de glumit!

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni, că are o formă ușoară de COVID-19. Chiar și așa, ea îi sfătuiește pe toți românii să fie extrem de atenți și să respecte măsurile de prevenție deoarece „nu e de glumit”. Alexandru a mai spus că ea a respectat toate regulile dar, probabil, a avut o imunitate scăzută, „în sensul că am muncit foarte mult, mi-a fost destul de greu și obositor”.

Violeta Alexandru: Am avut o formă ușoară de COVID-19, dar nu e de glumă

„Eu mă simt bine. Cel mai greu lucru a fost să rămân în casă, pentru că sunt un om activ, dar am o formă foarte ușoară.

Am folosit toate măsurile de protecție. În ceea ce mă privește, înclin să cred că imunitatea mea nu a fost chiar în cea mai bună formă, în sensul că am muncit foarte mult, mi-a fost destul de greu și obositor. Sunt convinsă că pe fond de oboseală ceva s-a întâmplat, pentru că măsurile de protecție le-am urmat.

Am un singur mesaj: atenție, distanță, mască de protecție. Eu am avut o formă ușoară, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți, pentru că nu e de glumit.

În primele zile m-am simțit chiar foarte bine, după care am avut o ușoară pierdere de gust și de miros. Apoi mi-am revenit. Am avut o formă ușoară, dar le spun tuturor că nu e de glumit și că trebuie să fie foarte foarte atenți”, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pentru Realitatea PLUS.

Violeta Alexandru, testată pozitiv cu coronavirus

Pe 19 noiembrie, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat că a fost testată pozitiv cu SARS-CoV-2, că s-a izolat și-și continuă munca de acasă.

„Am atât de multă treabă (și îmi și place ceea ce fac) încât, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua să muncesc de acasă. Voi fi chiar mai activă și mai eficientă, la Minister se mai întâmplă să mă întrerup des pentru că apare o urgență și dacă tot sunt acolo, întrerup ce fac și o rezolvăm. Parte dintre ele vor fi acum preluate de echipa de conducere a Ministerului.

Am puțin mai multă liniște în perioada zilelor următoare ca să trec prin toate, absolut toate evaluările și verificările pe care le-am cerut insituțiilor pe care le coordonez”, scria liderul PNL București, la acea vreme, într-o postare pe Facebook.

Mai mulți miniștri, confirmați cu SARS-CoV-2

La începutul acestei luni, pe 2, ministrul Economiei, liberalul Virgil Popescu, a transmis că a fost testat pozitiv cu coronavirus: „Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave”, El s-a vindecat între timp.

Două zile mai târziu, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a susținut și el că are coronavirus: „În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID - 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Va urez multă sănătate, tuturor!”. Și el s-a vindecat.

Pe 26 noiembrie, ministrul Agriculturii, Adrian Oroș, a susținut că are COVID-19: „Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am făcut în aceasta dimineața și din păcate e unul “ pozitiv”. M-am autoizolat la domiciliu și voi urma îndrumările medicilor”, a scris el, pe aceeași rețea socială.