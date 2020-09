Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a vorbit miercuri seară despre majorarea pensiilor, insistând asupra faptului că atât pensiile, cât și alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite la timp.

Violeta Alexandru: Majorarea a fost facută pe o analiză bugetară

”Trebuie să se facă o creștere și am făcut-o în raport cu ceea ce poate susține bugetul. Și această creștere pe care am făcut-o, a fost făcută realmente după o analiză bugetară riguroasă, la capătul unei perioade la care vedem bine cu toții economia a fost direct afectată de efectele pandemiei Covid. Prin urmare, atunci când promiți oamenilor trebuie să le și spui de unde iei acești bani.”, a declarat ministrul Violeta Alexandru, într-o intervenție la Realitatea Plus.

În ceea ce privește speculațiile care se fac cu privire la tăierea pensiilor, ministrul Alexandru a făcut următoarece afirmații.

”Curtea Constituțională a spus foarte clar: odată ce decizia de pensionare este emisă, nu mai poți reveni asupra ei și nu mai poți reduce pensiile.”, a mai spus Violeta Alexandru.

Alexandru: PSD vinde iluzii și pasează vina

Ministrul Muncii acuză liderii social-democrați că ”odihniți fiind și având majoritate în Parlament” îi ”blochează pe liberali să își îndeplinească sarcinile și alimentează o tensiune în societate.

”Dacă PSD are soluții pentru această creștere mi mu,ai pentru acest an, ci și pentru anii viitori, e bine să le explice și să îi întrebați și o să vedeți că nu soluții, pentru că știu foarte bine, dar se fac că nu știu și crează în societate o stare de tensiune, sugerând că cineva ar ține niște bani deoparte și nu ar dori... Această creștere este făcută pe ceea ce bugetul poate să susțină în acest moment, respectiv în anii viitori, pentru că noi nu am gândit în cheie electorală. PSD da, asta face! E un PSD odihnit care stă și se gândește cum ar putea să speculeze muncile oamenilor. PSD nu vorbește despre efectele acestei pandemii, care a lovit direct economia, nu s-a ocupat de a susține locurile de muncă și de a susține angajatorii care au fost direct afectați de efectele pandemiei. În schimb, PSD vorbește despre creșterea pensiilor, deși nu a făcut-o. Repet, chiar și la ultima creștere pe care au făcut-o, a fost sub cea pe care noi am făcut-o. A fost o majorare de zece procente. Practic, noi acum venim cu de cinci ori rata inflației ca și creștere a punctului de pensie tocmai pentru că înțelegem nevoile oamenilor și am luat această fecizie fiind singura țară din Uniunea Europeană (UE) care ia o asemenea decizie într-o perioadă de refacere a economiei din respect pentru pensionari.”, a subliniat Violeta Alexandru.