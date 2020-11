Violeta Alexandru: Ce partid nu și-ar dori să crească pensiile substanțial? Dar o majorare peste ce susține bugetul e de neconceput

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, luni, că PNL își dorește foarte mult să crească pensiile cu 40%, căci orice partid ar vrea să ia o astfel de măsură. Pe de altă parte, liberalii trebuie să ia în calcul și evoluția economică și posibilitățile bugetare, căci altfel aceste majorări nu vor putea fi susținute și în anii viitori. Alexandru a ținut să amintească faptul că în anul acesta, deși a fost unul extrem de dificil, Guvernul Orban a crescut pensiile, România fiind singura țară din Europa în care s-a luat o astfel de decizie.

„Eu cred că s-a înțeles că PNL a făcut o creștere a pensiilor cumva într-un gest unic față de celelalte țări din Europa. Nicio altă țară nu a mai mărit pensiile anul acesta. Deci noi nu doar că am promis, chiar am făcut-o într-un an extraordinar de dificil pentru economie.

Vom crește pensiile în continuare. Creșterea pe care am făcut-o a acoperit cu prisosință și inflația, și putera de cumpărare și avem grijă în continuare să fie o creștere echilibrată și sustenabilă în buget și pe anii viitori.

E o preocupare pentru noi și am enunțat-o în programul de guvernare. Eu vă spun că am încredere că se înțelege tot ce încercăm să gestionăm în această perioadă și că nu e o chestiune că nu am dori să crească pensiile mai mult. Ce partid nu și-ar dori să facă creșteri mari pentru a arăta populației ce bine gestionează aceste creșteri și ce grijă are de pensiile oamenilor? Noi am făcut-o în măsura posibilităților, atât cât s-a putut și o vom face și în anii următori. Contează foarte mult să crească numărul contractelor de muncă, să crească salariul mediu și veniturile din această activitate să fie pe măsura posibilității de a crește pensiile.

O creștere a pensiilor peste ce susține bugetul e de neconceput pentru PNL. Această creștere trebuie să fie în funcție de posibilitățile bugetare, ca să le poți plăti oamenilor și în anii viitori”, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pentru Realitatea PLUS.