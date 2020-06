Violeta Alexandru: Continuăm măsurile de sprijin, inclusiv șomajul tehnic, pentru angajații sectoarelor încă afectate de restricții / Ministerul Muncii se va axa tot mai mult pe comunicarea online (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat că Guvernul a acceptat propunerea sa de a fi continuat sprijinul pentru persoanele încă afectate de epidemia de coronavirus, din punct de vedere al serviciului. Astfel, mai multe ajutoare date până acum vor fi acordate în continuare. Este vorba, de exemplu, despre persoanele care încă nu pot munci din cauza restrucțiilor rămase în vigoare în domeniile lor. Violeta Alexandru a mai susținut că a solicitat instituțiilor din coordonarea ministerului ca pe viitor comunicarea cu românii să se desfășoare online, dat fiind că ultimele luni au demonstrat că acest lucru este posibil. Inclusiv cursurile de fomare, acolo unde se poate, se vor ține pe internet. În continuare, a mai precizat Alexandru, principala grijă a Ministerului Muncii este acordarea șomajului tehnic.

Ministrul Muncii a anunțat, vineri, că Guvernul a acceptat o serie de propuneri pe care le-a înaintat și care vizează continuarea acordării sprijinului către persoanele considerate vulnerabile în această perioadă. Este vorba, între altele, de angajații din domeniile care încă sunt supuse restricțiilor, din cauza pericolului COVID-19.

„Guvernul a luat aseară o serie de decizii, la propunerea Ministerului Muncii, care mi se par importante pentru această perioadă. La inițiativa Ministerului, Guvernul a fost de acord ca, pentru angajații companiilor ale căror activități au rămas încă restricționate, anume cele în restaurante, spectacole, cele cu public de peste 500 de persoane, spațiile de joacă închise, acolo unde sunt persoane în concediu de îngrijire a copilului sau care erau pe punctul de a reveni la serviciu, continuăm măsurile de sprijin, în sensul în care acordăm în continuare, pe durata menținerii măsurilor de restricție, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție, stimulentul pentru persoanele aflate în concediul de acomodare în vederea adoptării unui copil”, a declarat ministrul Muncii.

