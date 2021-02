Violeta Alexandru, despre angajații companiilor municipale: Sunt salarii neplătite din toamna anului trecut. Nu înțeleg cum au stat acești oameni fără bani (VIDEO)

Violeta Alexandru, președinte al PNL București , a vorbit, luni, în cadrul emisiunii „Actualitatea”,moderată de Tudor Mușat, despre desființarea celor 20 de companii municipale. Deputatul a afirmat că salariile angajaților sunt neplătite din toamna anului trecut.

Prima companie desființată este Compania Turistică, care nu a tăiat nicio factură în 2020, dar a cheltuit aproape 2 milioane de euro, fiind urmată de Compania Municipală Parcuri și Grădini.

Violeta Alexandru a afirmat, despre Compania Turistică, că nu este una care să mai aibă contracte în derulare.

„Nu este o companie care să mai aibă contracte în derulare, este o companie cu un număr de angajați care pot face obiectul unei reorientări către fie Administrația București, fie este o situație sociabilă gestionabilă în perioada următoare, dar toate vor fi desființate. Primarul general a dat asigurări ca va găsi soluții pentru angajații care nu au nicio vină că managerii lor și-au bătut joc de banii bucureștenilor, inclusiv de salariile lor. Sunt salarii neplătite din toamna anului trecut. În primul rând nu înțeleg cum au stat acești oameni fără bani, oamenii ne scriu nouă deși știu foarte bine care sunt responsabilii pentru această situație, dar vom găsi o soluție pentru ei”, a spus ea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.