Violeta Alexandru, despre bugetul Capitalei: Se apropie de realitatea pe care o avem în București / Am propus o variantă de acord de guvernare locală care să completeze protocolul pe care l-am semnat în campanie (VIDEO)

Violeta Alexandru, președinta PNL București, a vorbit vineri seară, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre adoptarea bugetului Capitalei pentru anul 2021. ”Este un buget care se apropie de realitatea pe care o avem în București”, spune Violeta Alexandru, precizând că a venit cu propunerea de a fi încheiat un acord de guvernare locală care să completeze protocolul semnat în timpul campaniei electorale, document care ar urma să clarifice nemulțumirile dintre partenerii de coaliție de la nivel local.

Violeta Alexandru: Am avut de ales între blocaj și votarea unui buget care are în continuare nevoie de curățenie

”Este un buget care se apropie de realitatea pe care o avem în București, în sensul în care, în acest buget oricum se tăiaseră în ultimele săptămâni multe din cheltuielile pe care PSD la inclusese în buget pentru diverse cheltuieli. (...) În aceste șase săptămâni, atât cât s-a putut, deja se reduseseră din zonele în care oamenii care făceau servicii PSD umflaseră bugetul și puseseră acolo ca și cum banii bucureștenilor erau o pungă fără fund.

Sigur că se poate mai bine, și PNL a spus acest lucru în cele șase săptămâni în care am fost în multe ședințe. Dar pentru că ne apropiam de acest termen, am spus că trebuie să mergem mai înainte cu o variantă de buget care va fi, din nou, curățată cu ocazia rectificării bugetare. Am avut de ales între blocaj și votarea unui buget care are în continuare nevoie de curățenie și, din punctul nostru de vedere, al PNL, suntem deciși să facem acest lucru, cu aceeași seriozitate cu care am făcut-o stând alături de primar în toate aceste discuții pe care le-a avut cu reprezentanții instituțiilor, cu aparatul din Primărie”, a declarat șefa PNL București.

Violeta Alexandru: Am rugat este să fim responsabili față de bucureșteni, să nu ducem Bucureștiul în blocaj

Întrebată cum s-a ajuns la un compromis în privința bugetului Capitalei, Violeta Alexandru a răspuns: ”În primul rând, în ceea ce mă privește, am solicitat, și așa s-a și întâmplat până la urmă, să decuplăm orice discuție în care este vorba despre modul în care cei doi viceprimari înțeleg să primească drept de semnătură pe anumite decizii. Ceea ce am rugat este să fim responsabili față de bucureșteni, să nu ducem Bucureștiul în blocaj pentru că azi a fost ultima zi în care se putea vota bugetul ca Guvernul să poată să facă transferurile necesare”.

De asemenea, întrebată dacă există riscul să reizbucnească nemulțumirile între reprezentanții celor trei partide din coaliție, Violeta Alexandru a răspuns: ”Am propus ca în cursul săptămânii viitoare o variantă de acord de guvernare locală care să completeze protocolul pe care l-am semnat în campanie pentru susținerea primarului general și pentru coordonarea în coaliție”.