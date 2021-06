Violeta Alexandru, președintele PNL București, a criticat miercuri seară într-o intervenție pentru B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire, plecarea în concediu a lui Nicolae Toderaș, coordonatorul tehnic al PNRR, deși premierul a spus că niciun funcționar nu poate face asta până când nu este finalizat planul de reziliență

“Semnalul premierului trebuie să fie înțeles de toată lumea, este un semnal corect. Până nu îți termini treaba nu lași lucrurile la jumătatea drumului. Este drept că declarația premierului a venit vineri, iar concediul acestui domn, care are vreo două locuri de muncă full time, era luat de luni, la câteva zile peste weekend.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.