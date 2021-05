Violeta Alexandru, despre funcționarii care nu ar fi vrut să lucreze la PNRR fără garanția că își vor păstra sporurile: Se creează categorii de funcționari speciali după categoria pensionarilor speciali. Nu este normal (VIDEO)

Violeta Alexandru, deputat PNL și fost ministru al Muncii, a vorbit miercuri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, despre situația funcționarilor care nu ar fi vrut să lucreze la proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) fără a avea o garanție că nu își vor pierde sporurile. Violeta Alexandru spune că este vorba despre o problemă de principiu și că în acest fel ar urma să fie creată o categorie specială de funcționari.

Violeta Alexandru: Eu nu cred că pentru fonduri europene trebuie să fie o categorie specială de funcționari

„Nu e nicio grevă, s-a acceptat doleanța dânșilor. Sunt bani din PNRR, au obișnut ca ei să se deconteze, dar ce mă deranjează pe mine este chestiunea de principiu. Ei au și acum niște sporuri și nu voiau să se mute în noua structură pentru că le dispăreau niște sporuri. Nu știu despre ce cuantum al sporurilor se discută în PNRR, dar eu am pus o întrebare de bun simț: constructorii care se ocupă de autostrăzi primesc sporuri? Cei din administrația locală, miile de firme care, sub o formă sau alta, vor contribui la succesul acestui PNRR, oameni care dacă nu își fac treaba, nu avem nici rezultate, primesc sporuri?

Am o problemă de principiu. Eu nu cred că pentru fonduri europene trebuie să fie o categorie specială de funcționari, pentru că tot sistemul public, sub o formă sau alta, contribuie la ceea ce e de făcut procedural pentru succesul acestui proiect. Și mai am o problemă. Când se vor termina banii aceștia europeni, funcționarii revin la salarii mai mici și rămân în sistem și muncesc la fel de conștiincios, nu-i așa? Dați-mi voie să am sincere îndoieli. Ca atare, nu vreau să fie nimeni plătit prost. Mai bine punem cărțile pe masă și discutăm despre sistemul de salarizare din instituțiile publice și avem curajul să o spunem că el trebuie să fie la un anumit nivel și să luăm deciziile de rigoare.

Aceste lucruri, cu sporuri din fonduri europene... da, se decontează, dar nu asta este ceea ce trebuie să ne preocupe, ci faptul că se creează categorii de funcționari speciali după categoria pensionarilor speciali. Nu este normal”, a declarat Violeta Alexandru.

Întrebat în conferința de presă de la finalul ședinței de Guvern de miercuri în legătură cu situația relatată de Violeta Alexandru, premierul Florin Cîțu a răspuns: "Această situație nu a fost discutată în Guvern, nu știu la ce se referă, dar în legislație, astăzi, cei care lucrează cu fonduri europene au un spor de 35%, asta știm cu toții. Această discuție nu a fost prezentată în ședința de Guvern, nu am cunoștință de așa ceva, dar angajații Ministerului Investițiilor care lucrează cu fonduri europene, toți beneficiază de acest spor, inclusiv cei din alte ministere care lucrează cu fonduri europene. Este o legislație pe care o avem în vigoare la momentul în care am făcut bugetul".