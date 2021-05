Violeta Alexandru, despre o eventuală candidatură a lui Cîțu la șefia PNL: Eu nu am auzit o intenție în acest sens (VIDEO)

Violeta Alexandru, președinte PNL București, a vorbit, luni seară, în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, despre o eventuală candidatură a lui Florian Cîțu la șefia Partidului Național Liberal (PNL).

Întrebată dacă premierul vrea să convingă populația că poate fi un candidat important la șefia PNL, aceasta a răspuns: ”Eu nu știu dacă își propune. Eu nu am auzit o intențe de la premierul Cîțu în acest sens. Nu știu să vă răspund eu ce își propune și ce strategie ar avea dacă își propune”.

