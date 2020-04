Violeta Alexandru, despre șomajul tehnic pentru bugetari: Activitatea fiind redusă, normal și câștigul trebuie diminuat / Declarația ministrului Muncii despre o eventuală restructurare a aparatului de stat (VIDEO)

Violeta Alexandru a vorbit, pentru B1 TV, despre proiectul pe care l-a pregătit privind șomajul tehnic pentru bugetari. Astfel, angajații din instituţiile publice vor primi 75% din salariul de bază și vor rămâne acasă, prin rotaţie, un număr egal de zile dintr-o lună. Ministrul Muncii a insistat că măsura este una justă, dat fiind că volumul de muncă s-a redus. Cât despre eventuale concedieri în sectorul public, Alexandru a precizat că o astfel de discuție s-ar putea deschide pe viitor, dar acum nu vrea să „amestece lucrurile”.

Violeta Alexandru a declarat că măsura, una pe care o consideră corectă, va intra în vigoare cel mai probabil de la jumătatea acestei luni.

„Urmează să avem încă discuții cu toate ministerele și cu sindicatele, dar, cel mai probabil, măsura ar intra în vigoare de la jumătatea lunii acesteia, astfel încât să includă perioada de la jumătatea lunii acesteia până la jumătatea lunii mai. Cel mai probabil, dar urmează să avem mai multe consultări și, după aceste consultări, vom lua o decizie”, a declarat Violeta Alexandru, pentru B1 TV.

Întrebată ce se va întâmpla cu sporurile pe care le primesc bugetarii, măsura în care acestea vor fi tăiate, ministrul a răspuns: „Unele sporuri, într-adevăr, sunt aferente activității desfășurate în spațiul cu privire la care acestea se acordă”.

„Aș vrea să clarific următoarele lucruri. În primul rând, această măsură pe care ne propunem să o luăm foarte curând răspunde situației actuale din administrație. În foarte multe domenii, activitatea s-a redus și acest lucru e un fapt cert, pe care-l putem observa cu ușurință. Acesta urmează linia pe care autoritățile ne solicită să o respectăm și anume de a întări măsurile de prevenție și de a lua decizii care să asigure un mediu sigur de lucru, în sensul distanțării sociale și al creării unui cadru de lucru în care să sevite la maximum posibilitatea răspândirii virusului. Prin urmare, este o decizie ca răspuns la realitatea actuală. Ea nu e o decizie în sensul tăierii salariilor în sistemul public. Personal, consider că o astfel de decize trebuie luată ca urmare a evaluării temeinice vizavi de performanța în administrație, dar aceasta este o cu totul altă discuție, care nu are legătură cu acest context în care noi suntem în situația de a lua măsura privind instituirea a ceea ce se numește, în limbajul popular, șomajul tehnic pentru angajații de la stat. E un răspuns la o situație actuală”, a insistat ministrul Muncii.

