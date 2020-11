Violeta Alexandru, la lansarea sediului de campanie al PNL: „Capitala țării are nevoie, mai mult ca oricare oraș din România, de sprijinul Guvernului și al Parlamentului” (VIDEO)

Ministrul Miuncii, Violeta Alexandru, a fost prezentă la lansarea noului sediu de campanie al PNL, loc unde a fost inițial sediul de campanie al actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan. Ministrul Muncii a declarat în timpul unei conferințe de presă:

„Îi mulțumim lui Nicușor pentru că ne-a înmânat cheile sediului său! Este un sediu care i-a purtat noroc, dar în care a și munict, în care am făcut echipă și în care ne-am întâlnit perioadic, pentru a combate campania murdară făcută de PSD în capitală, dar mai ales pentru a putea finaliza soluțiile care astăzi ne permit să lucrăm bine cu domnul primar general.

Îi spun lui Nicușor Dan că aceeași seriozitate va fi în continuare în sediul său de campnaie. Săptămâîna viitoare vom avea activități care se vor derula aici, vom fi prezenți nu numai în sediu ci și în tot perimetrul, amintindu-le bucureștenilor că ne pregătim cu seriozitate pentru Parlament.

În ceea ce mă privește cu tărie că Bucureștiul are o șansă unică. Alegerea primarului Nicușor Dan este o șansă unică. Prin seriozitatea lui, prin dedicația pentru problemele Bucureștiului, prin modul lipsit de spectacol și concentrat pe soluții, pe care îl practică Nicușor Dan avem o șansă ca această capitală să fie civilizată. Planurile lui Nicușor, angajamentul pe care l-am semnat împreună să se vadă în viața de zi cu zi a bucureștenilor, Capitala țării are nevoie, mai mult ca oricare oraș din România, are nevoie pe rând de sprijinul Guvernului și al Parlamentului. Succesul Bucureștiului are legătură cu schimbarea majorității din Parlament, care va genera Guvernul de care avem nevoie și vă vorbește un om născut și crescut în București. Avem nevoie de o majoritate care să dea un Guvern partener lui Nicușor Dan”, a explicat Violeta Alexandru.