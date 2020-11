Violeta Alexandru, la un an de mandat: În sistemul public şi în Ministerul Muncii cu precădere trebuie să lucreze oameni care înţeleg nevoile oamenilor şi sunt dispuşi să se implice să le rezolve

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, miercuri, la un an de la preluarea mandatului, că cel mai vizibil rezultat al instituţiei a fost implementarea măsurilor adoptate de Guvern în sprijinul angajaţilor şi angajatorilor care au fost „greu încercaţi” de criza sanitară.

Oficialul a mai menționat că în acest an s-a „încăpăţânat” să „facă faţă acestui „nu se poate„ care caracterizează în bună măsură sistemul public” şi le transmite angajaţilor din structurile ministerului să principala lor datorie este să fie alături de oameni.

Ministrul Muncii a explicat, conform News.ro, că echipa sa „nu se ocupă de PR, de cosmetizare sau de impresionat prin planuri măreţe”, ci s-a aplecat să rezolve problemele celor care au nevoie de implicarea Ministerului Muncii.

„Din punctul de vedere al aparatului central al Ministerului Muncii resimt nevoia unei capacităţi sporite de fundamentare a deciziilor pe baza analizelor şi a datelor obiective. Sunt etape prin care am trecut în această perioadă şi care mi-au arătat că o schimbare majoră trebuie să se întâmple şi în centrala Ministerului, după cum trebuie să se întâmple şi la nivelul ataşaţilor de muncă din ambasadele noastre. Toţi aceşti oameni trebuie să înţeleagă că trebuie să se muncească, rolul Ministerului Muncii, un minister care abordează toate etapele vieţii, de la naştere până la deces, este să fie aproape de români. În sistemul public şi în Ministerul Muncii cu precădere trebuie să lucreze oameni care înţeleg nevoile oamenilor şi sunt dispuşi să se implice să le rezolve. Cei care au putut să facă performanţă se văd”, a declarat Violeta Alexandru.

Pe de altă parte, ea a criticat atitudinea predecesorilor săi în fruntea ministerului, acuzând faptul că „intrarea în sistem şi urcarea în ierarhie nu s-a făcut pe criterii de performanţă”.

„Demnitarii care au fost în Ministerul Muncii în aceşti ani au preferat să vorbească despre lucruri măreţe şi au ascuns un lucru de bun simţ: se fac planuri măreţe şi se ascunde faptul că în Ministerul Muncii şi în instituţiile de bază nu sunt puse la punct lucrurile de bază, sistemele de baze de date, documentele oamenilor, nu sunt clar responsabilizaţi funcţionarii care lucrează cu documente esenţiale pentru viaţa profesională a oamenilor. (...) Nu agreez impunerea unor indicatori nerealişti, dar în acelaşi timp nu pot fi de acord să se plece la ora 1 vineri şi să se lase lucrurile neterminate”, a precizat ministrul Muncii, care a mai spus că Ministerului Muncii „îi trebuie un audit serios”.

Totodată, o altă concluzie a ministrului a fost aceea că „Ministerul Muncii are tendinţa să complice lucrurile”, iar acest lucru este făcut pentru ca oamenii să depindă de administraţie.

„Sistemul întreţine o stare de dependenţă a oamenilor faţă de acesta. Am încercat să simplific, lucru pe care într-o măsură l-am şi reuşit. Am încercat să înţeleg şi să mă pun în postura unui angajator care are nevoie de un Minister al Muncii capabil să îi simplifice viaţa şi nu să i-o facă un coşmar. (...) Am cerut sistemului public pe care l-am coordonat să simplifice lucrurile”, a menționat Violeta Alexandru.

Cu toate acestea, ea spus că, în pofida acestor probleme, „nu înseamnă că nu se poate face treabă", precizând că ministerul a ajuns la câteva „rezultate clare".

„Problemele Casei Naţionale de Pensii Publice nu au fost tratate la momentul potrivit. Ele s-au adunat, s-au acutizat, au fost acoperite de planuri şi proiecte măreţe. Ca să putem vorbi despre schimbări importante trebuie puse la punct problemele de bază”, a susţinut ministrul, care a arătat că de la 60.000 de dosare întârziate pentru emiterea deciziilor de pensionare din ţară şi din afara ţării s-a ajuns la 6.000. Ea a acuzat că „aceste lucruri au fost ştiute de către foştii miniştri PSD”.