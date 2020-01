Violeta Alexandru, explicații după ce a renunțat la liftiera din minister: „Nu am nevoie să-mi apese cineva pe un buton (...) Nu e preocuparea mea să iau urma liftierei” (VIDEO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, pentru B1 TV, că a decis să renunțe la serviciile liftierei din minister deoarece „nici eu, nici colegii mei nu avem nevoie de cineva care să apese pe un buton”. Acesta a mai spus că nu știe ce s-a întâmplat între timp cu femeia, dacă lucrează în altă parte acum.

Violeta Alexandru a venit cu aceste precizări după ce i s-a reproșat că, din cauza ei, liftul, care ar fi foarte vechi, nu mai funcționează deloc și asta pune probleme mai ales persoanelor cu dizabilități care au treabă prin minister. Alexandru a insistat că liftul funcționează, iar „dacă vin persoane cu nevoi speciale, se mobilizează cineva din minister pentru a le ajuta”.

