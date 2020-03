Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a precizat că „angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomaj tehnic”.

„Fac precizarea, pentru clarificarea unor aspecte care au apărut în spațiul public, că angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomaj tehnic. Tocmai aceasta este facilitatea pe care a pus-o la dispoziție Guvernul. Plățile se vor face direct de către AJOFM, astfel încât în începutul lunii aprilie angajatorii să dispună de fonduri pentru acoperirea costurilor de șomaj tehnic. La fel se va întâmpla și la începutul lunii mai pentru perioada aferentă aprilie, anume 1 – 16 aprilie, așa cum sunt reglementate cele două perioade, cea din martie și din aprilie, de decretul domnului președinte”, a declarat Violeta Alexandru, vineri.

Ministrul Muncii a mai adăugat că „pentru alte categorii, pentru alți angajatori, pentru tot ce înseamnă angajator din mediul neguvernamental, prevederile privind șomajul tehnic li se aplică în totalitate, astfel încât încurajăm deopotrivă agenții economici, organizațiile neguvernamentale să își pregătească documentele și să le depună la AJOFM. Echipele AJOFM sunt, în acest moment, în prima linie, primesc întrebările dumneavoastră, respectiv sunt deja organizate să proceseze informațiile în cel mai scurt timp de la depunerea documentelor.

Pentru alți profesioniști, pentru alte categorii, pentru persoane fizice, pentru PFA, procedura pe care Guvernul a stabilit-o și a detaliat-o prin actul normativ adoptat aseară prevede ca pe baza aceleiași proceduri, și anume o declarație pe proprie răspundere, să se depună solicitări la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, urmând ca pe măsură ce aceste documente se primesc să se efectueze plățile în cuantum de 75% din salariul mediu brut pe țară, pentru fiecare solicitare adresată”.

„Toate aceste solicitări se pot depune online, astfel încât să nu mai fie nevoie să ne deplasăm la sediile celor două entități”, a mai precizat Violeta Alexandru.

