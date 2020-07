Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Angajatorii poartă responsabilitatea salariaților și trebuie să verifice situația sanitară constant – alternativa e să închidă / Șomaj tehnic pentru cei sănătoși trimiși acasă

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a subliniat că soluția pentru a depăși criza COVID-19 „ar fi ca fiecare dintre noi să aibă grijă la sănătatea lui și a celor din jur”. Demnitarul a lansat un apel și către angajatori, cărora le-a transmis că „poartă responsabilitatea salariaților”. Alternativa, spune ea, este să închidă - caz în care Guvernul, care nu vrea să ajungă la blocări de activitate economică, le va „acorda celor sănătoți, care rămân acasă pentru că unitatea este închisă, plata aferentă șomajului tehnic”.

Ministrul Muncii, despre responsabilitatea angajatorilor față de angajați





Ministrul Muncii susține că a spus încă de la „începutul pandemiei că acest guvern este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă și că ia măsuri imediat. Ca atare, de îndată ce am fost sesizați de către prefecți că există focare, că există persoane infectate care justifică măsura închiderii unei unități, am gândit o completare la cadrul legal existent, în sensul în care le vom acorda celor sănătoși, care rămân acasă pentru că unitatea este închisă, plata aferentă șomajului tehnic. Deși domeniul din care face parte respectiva unitate nu este închis, suntem conștienți că o asemenea măsură are consecințe în privința veniturilor oamenilor. De aceea spun că noi nu ne dorim să ajungem aici, este foarte bine că insistați pe latura medicală și pe responsabilitatea individuală. Din punctul nostru de vedere, nu stăm nicio clipă și luăm măsuri imediate, dar soluția ar fi ca fiecare dintre noi să aibă grijă la sănătatea lui și a celor din jur, ca angajatorii să își asume responsabilitatea”.

„Când vorbesc de angajatori, mă refer la cei care în spațiul de lucru au un număr de persoane care lucrează în apropiere sau care nu poartă mască. Trebuie să fie conștienți, că sunt patroni de cluburi, că sunt directori de firme de confecții, că sunt patroni de magazin de cartieri, toți acești oameni poartă responsabilitatea salariaților. Vreau să subliniez asupra rolului celui care administrează afacerea respectivă, spațiul respectiv din punct de vedere al sănătății clienților și al salariaților. Trebuie să facă un efort să verifice constant. Nu văd altă soluție. Alternativa este să închidă și în niciun caz Guvernul nu vrea să ajungă aici”, a mai afirmat Violeta Alexandru, marți seară, în direct pe B1 TV.

„Poate că ați văzut, m-am gândit să merg pe litoral, acolo unde știu că în această perioadă este aglomerație în cluburi, și m-am dus cu un mesaj foarte civilizat. Am avut o discuție cu managerii respectivelor cluburi în care am văzut aglomerație. Mi-au explicat că fac toate eforturile și le-am spus că nu este de ajuns. Alternativa este să închidem aceste cluburi, ceea ce nu ne dorim, pentru că acest lucru înseamnă, pe de o parte, scăderea veniturilor angajaților, pe de altă parte închiderea unor locuri în care dacă s-ar respecta condițiile de distanță, oamenii s-ar putea relaxa, iar mulți dintre dânșii ne și spuneau în cluburile respective, să nu ne închideți că ne dorim spații... Înțelegem acest lucru – ce rugăm este ca fiecare să contribuie pentru asigurarea tuturor condițiilor de siguranță a sănătății, pentru că a nu contribui la acest efort înseamnă până la urmă un impact direct asupra veniturilor unor oameni. Personal, ca ministru al Muncii, am trăit cele mai intense momente în această perioadă”, a continuat ea.



Șomaj tehnic pentru cei sănătoși trimiși acasă. Ce a spus Violeta Alexandru





Ministrul Violeta Alexandru a explicat că Guvernul ar putea adopta un proiect de act normativ, care să prevadă plata șomajului tehnic pentru persoanele trimise acasă pe motiv că, deși sunt sănătoase, unitatea în care se lucrează s-a închis după depistarea unor cazuri de COVID-19.

„Mâine (n.r. – miercuri) în ședința de Guvern, voi propune completarea actualului cadru legal, astfel încât și unităților închise pentru că s-au identificat focare să le acordăm șomaj tehnic. Cei care sunt bolnavi vor merge în tratament, iar cei care merg acasă vor putea beneficia (n.r. – de șomaj tehnic)”, a subliniat Violeta Alexandru.