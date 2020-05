Criza coronavirus trebuie să conducă la o regândire a condițiilor în care anumite persoane din Europa de Est lucrează în fermele în fermele și în industria alimentară din Occident, a afirmat Violeta Alexandru, ministrul Muncii, după ce mai multe abatoare germane s-au transformat în focare de infecție cu coronavirus, potrivit Reuters.

Majoritatea granițelor europene au fost închise odată cu finalul lunii martie, ca rezultat al eforturilor guvernamentale pentru a încetini răspândirea virusului SARS-CoV-2, dar 30.000 de muncitori români s-au numărat printre persoanele care au continuat să circule, zburând spre Germania cu curse charter pentru a munci în sectorul agricol.

Precum toți cetățenii UE, românii pot lucra în oricare dintre cele 27 de țări membre, un factor pe care se bazează și extrem de competitiva industrie germană de procesare a cărnii, care dorește să aibă costuri cât mai mici. Cu toate acestea, scrie Reuters, criticii se tem că acestea au fost diminuate prea mult.



Violeta Alexandru cere regândirea condițiilor în care muncitorii din Europa de Est merg să lucreze în Occident





Circumstanțele prin care trecem scot la iveală mai multe probleme sistemice, pe care nu le-am confruntat cum se cuvine în ultimii ani”, a afirmat Violeta Alexandru pentru Reuters, după o călătorie de 18 ore cu mașina, pe ruta București – Berlin, într-o vizită ce are drept scop verificarea condițiilor în care își desfășoară activitatea muncitorii români din Germania.

Agenția internațională de presă a identificat mai multe probleme cu care se confruntă o parte dintre migranți – printre care și români – la locurile de muncă din Germania. Dacă unii dintre ei nu au condiții corespunzătoare de cazare, altora nu li se facilitează posibilitatea de a respecta distanțarea socială și alte norme de igienă, în timp ce alții primesc mai puțini bani decât valoarea salariului minim sau, în orice caz, nu cât s-ar putea crede la prima vedere.

„Criza coronavirus acționează ca o lupă, ce scoate în lumină ceea ce deja este bun sau rău într-o societate. (...) Când avem o infectare în masă a muncitorilor români din industria cărnii, atunci trebuie să spun că este inacceptabil. Trebuie să recunosc că mi-e rușine”, a afirmat Hubertus Heil, ministrul german al Muncii, într-o conferință de presă comună cu Violeta Alexandru.



Ministrul Muncii, despre deplasarea în Germania, în direct pe B1 TV





Violeta Alexandru a vorbit despre vizita ei în Germania și luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, când a relatat o parte din primele sale experiențe de acolo, cu promisiunea că va prezenta concluzii complete abia la finalul deplasării.

„Din punct de vedere al comunicării cu oficialii germani, să știți că am găsit o totală disponibilitate de a ne uita inclusiv în spate, la probleme netratate niciodată, cum ar fi implicațiile tipurilor de contracte care se semnează sub aspectul protecției sociale asigurate fiecărui angajat. Am găsit oficiali foarte receptivi la mesajul meu, la rugămintea mea, și anume de a se implica în verificarea, prin instituțiile care au mandat să verifice îndeplinirea regulilor în privința contractelor de muncă, și am găsit o disponibilitate de a ține cont de acest mesaj, pentru că două zile de ședere în Germania – chiar dacă de dimineață până noaptea – nu înseamnă rezolvarea tuturor problemelor. Important este să existe un mecanism de verificare, care să funcționeze alert. Am încrederea, după aceste discuții, că lucrurile se vor și vedea în practică, în perioada următoare”, afirma Violeta Alexandru.