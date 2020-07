Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Dacă PSD voia cu adevărat să mărească pensiile cu 40%, o făcea imediat. Vă asigur că vor crește, dar vom anunța procentul după evaluarea de la Finanțe (VIDEO)

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a reiterat că pensiile vor crește, dar a precizat că procentul de mărire va fi anunțat abia după ce Ministerul Finanțelor va încheia bilanțul cheltuielilor și al încasărilor după această perioadă de pandemie. Ea a subliniat că România nu poate fi gestionată „cu promisiuni” și susține că dacă PSD voia cu adevărat să crească pensiile cu 40%, „o făcea imediat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.